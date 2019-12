Ray- Ban: La campagna OUR TRADITION

Le migliori tradizioni nascono quando meno te lo aspetti: imprevisti fortunati destinati a lasciare il segno e a essere ripetuti negli anni, rituali divertenti che solo tu e i tuoi cari potete capire… A volte nessuno ricorda più come sono cominciate, ma sono le tradizioni a tenerci uniti nel tempo.

#OURTRADITION, la nuova campagna di Ray-Ban per le prossime festività, celebra le usanze natalizie meno comuni, raccontando due storie che si intrecciano per una fortuita casualità. Deserto americano. Stazione di servizio. Una ragazza aspetta fuori in una decappottabile rossa. Viene raggiunta dal suo compagno, che porta con sé una renna gonfiabile gigante, sempre con loro in questo periodo dell’anno. Incontrano una famiglia, genitori con due figli, diretti a nord per le vacanze in camper. Il camper si rompe e il Natale è a rischio, ma la famiglia riesce ad adattarsi alle circostanze, dando vita ad una tradizione tutta nuova.

Le tradizioni sono quei momenti straordinari che nascono per caso ma che scegliamo di ripetere perché ci accomunano e ci avvicinano. I tre modelli Ray-Ban indossati dai protagonisti sono autentici e singolari come la campagna stessa.

