VALENTINO Resort 2020 eyewear collection

La Maison Valentino è stata fondata a Roma nel 1960 e da allora rappresenta una delle più alte espressioni del savoir-faire couture e dell’eccellenza Made in Italy.

Grazia, delicatezza e pura dedizione alla cultura sartoriale pervadono l’atmosfera vibrante ed eterea degli atelier di Palazzo Mignanelli, dove creazioni dall’eleganza senza tempo prendono vita ogni giorno. Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo Valentino, guida l’innovazione della Maison, ispirandosi a una concezione profondamente umanistica della creatività come processo individuale.

Gli accessori ritrovano queste caratteristiche principali della moda Valentino in una visione estetica contemporanea, andando oltre le regole lasciando spazio alla contaminazione di stili per esprimere se stessi e la propria unicità.

La collezione Eyewear è un esempio di come questa ricerca possa tradursi in occhiali dalla forte contemporaneità. Ispirati dalla forza anticonformista e intellettuale del punk e dal fascino intramontabile del glam capitolino anni ‘60 e ’70. Il V logo come espressione di identità conferisce un’essenza autentica alla nuova collezione eyewear. L’individualità ed l’inclusività, valori con i quali il brand si identifica, sono contenuti simbolicamente nella piccola e preziosa stud che firma le aste di tutti gli occhiali della Maison.

Un hommage alla bellezza e all’individualità delle donne contemporanee.