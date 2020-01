Lunedi 13 gennaio 2020 è uscito il nuovo singolo di CRESH KING “LA FOTO DELLA MIA VITA IN UNA DIAPOSITIVA”, un brano che vuole raccontare la fase infantile e adolescenziale del Rapper reggino fino al sogno realizzato di poter cantare davanti a un pubblico i propri pensieri e le proprie emozioni.

Il brano inciso, nell’aprile 2019 – dice l’artista – è uscito solo adesso per motivi legati a manifestazioni che richiedevano un inedito, manifestazioni che Cresh ha vinto entrambe. Nello stesso aprile è stato primo nella categoria cantautori al Contro Festival di Castelleone, svoltosi a Castelleone in provincia di Cremona, premiato dalla Sony Music nella persona di Roberto Rossi, direttore artistico della stessa Sony Music, e ad agosto dopo dieci tappe nella provincia reggina si è classificato sempre al primo posto al Festival “Estate d’incanto” con premiazione finale all’Arena di Reggio Calabria. Il Rapper e cantautore reggino ha cosi deciso di pubblicare il suo inedito all’inizio del nuovo anno per dar modo alla gente di ascoltare un brano che ha avuto fortuna e che speriamo possa portargliene altra.

Il brano è disponibile in tutti i digital store.

https://www.facebook.com/cresh.king22 (Profilo Facebook)

cresh.king_22_ (Profilo Instagram)

