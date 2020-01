Nuova composizione Coordinamento Regionale Aiga Calabria

Lo scorso 6 dicembre si è svolto a Lamezia Terme, presso il ristorante Apothec Cavallino, con grande partecipazione delle diverse sezioni, in uno spiccato clima natalizio, il primo coordinamento regionale guidato dal neoeletto Coordinatore Avv. Caterina Giuliano che ha dettato il passo associativo per il biennio 2019/2021, prevedendo un’importante suddivisione di ruoli e compentenze, per ciascuna sezione, volti a migliorare i rapporti associativi e l’efficienza delle attività di formazione e politica forense.

“L’idea di una struttura articolata, afferma il coordinatore, è volta ad intensificare il lavoro e permettere a tutte le sezioni di essere parte attiva nei lavori del Coordinamento”.

Sulle base di tali criteri venivano comunicate le seguenti nomine:

– Vice Coordinatori: Avv.ti Francesco Giordano, Presidente della Sezione di Castrovillari, e Vincenzo Barca Presidente della Sezione di Palmi.

– Segretarie del Coordinamento: Avv. Isabella Monaco, Presidente della Sezione di Rossano, e Avv. Serena Perri, Vice Presidente della Sezione di Lamezia Terme.

Il Coordinatore ha poi nominato:

– quale Addetto stampa del Coordinamento Regionale Aiga Calabria, l’Avv. Nancy Stilo, Vice Presidente della Sezione di Reggio Calabria;

– Responsabile per i Bandi l’Avv. Davide Barberi, Presidente della Sezione di Reggio Calabria;

– Responsabile degli eventi conviviali e di aggregazione: l’Avv. Fabio Verre della Sezione di Catanzaro.

L’avv. Giuliano ha, inoltre, istituito tre Dipartimenti Regionali e nominato i relativi componenti:

Dipartimento Equo Compenso:

Avv. Valerio Zicaro, sezione di Cosenza;

Avv. Domenico Zaffina, sezione di Catanzaro;

Avv. Michelangelo Pasqua, sezione di Vibo Valentia;

Avv. Natalina Giungato, sezione di Crotone;

Avv. Davide Barberi, sezione di Reggio Calabria;

Dipartimento Pari Opportunità e Legittimo Impedimento:

Avv. Ilaria Oliva, sezione di Castrovillari;

Avv. Irene Trocino, sezione di Crotone;

Avv. Gloria Severino, sezione di Catanzaro;

Avv. Valeria Cortese sezione di Vibo Valentia;

Avv. Concetta Mercuri sezione di Palmi;

Comitato Scientifico

Avv. Antonella Chirico, sezione Locri;

Avv. Gregorio Casalenuovo, sezione di Catanzaro;

Avv. Vincenzo Santoro, sezione di Paola;

Avv. Vincenzo Tracuzzi, sezione di Palmi.

Nel corso della riunione sono state, inoltre, annunciate le sezioni che ospiteranno il consueto evento regionale annuale, ovvero, la Sezione di Paola per l’anno 2020 e quella di Crotone per l’anno 2021: un momento associativo di fondamentale importanza per le sue finalità aggregative e di formazione.

Nel corso del coordinamento hanno poi preso la parola i Presidenti di ciascuna sezione relazionando sulle attività e i progetti in corso nonché su quelli in programmazione presso la propria sezione di appartenenza.

L’Avv. Valeria Cortese, Presidente della Sezione di Vibo Valentia, ha ricordato che il prossimo luglio si terrà Tropea e Capo Vaticano il Consiglio Direttivo Nazionale estivo: un importante riconoscimento per la nostra regione che ci spinge a cooperare per la migliore realizzazione e riuscita dell’evento.

Ha preso, infine, la parola l’Avv. Ester Ruffo per lo spazio dedicato alla rubrica “Aiga si racconta” fornendo la sua esperienza da Coordinatore Regionale Aiga Calabria del biennio 2015-2017, nonché le sue ulteriori esperienze in Aiga Nazionale, “sempre a servizio della fascia più debole dell’avvocatura: la giovane avvocatura”.

Il coordinatore, Avv. Caterina Giuliano, invitando tutti i colleghi e amici a intrattenersi per un piacevole scambio di auguri natalizi, ha dato appuntamento al prossimo coordinamento regionale che si terrà il prossimo 18 Gennaio a Locri.

Commenti

commenti