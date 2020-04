Articolo di Francesco Groe e Gianluca Groe

Nell’ottica di voler porre l’accento sulla funzione sociale sottesa a qualsivoglia espressione artistica, la nostra Redazione ha il piacere di proporre ai suoi lettori un brano musicale scritto e interpretato da un giovane ragazzo della nostra Città.

Roberto Zappia è uno studente del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Già da qualche anno cura le sue attitudini cantautorali tentando di proporre all’interno dei suoi pezzi temi di attualità nonché problematiche sociali che attanagliano la comunità globale. È nel binomio tra arrangiamenti delicati e testi marcatamente legati a questioni sociali la cifra dell’espressione artistica del giovane studente reggino.

Il brano che presentiamo si intitola Per salvarmi, da un mese disponibile su YouTube, ed è interpretato da Roberto e dal suo compagno Antonio Camera. Il protagonista è un ragazzo che ha perso tutto, la propria casa e la propria famiglia, ed è costretto ad abbandonare la propria terra alla ricerca di un futuro migliore. La sua sofferenza è stata causata dalla guerra, che in un attimo ha spazzato via tutta la sua vita, infrangendo tutti i suoi sogni, tutte le sue ambizioni, tutte le sue aspettative. Al protagonista di questo brano certamente non manca il coraggio di affrontare le intemperie, del mare e della sua stessa esistenza: proprio per questo raggiunge il nostro Paese. Le sue origini, la sua storia sono vivide nel suo animo ed edulcorano la sua tragica esperienza di abbandono. Nel suo cuore occupa un posto predominante la memoria della madre, da sempre guida del suo agire nonché faro verso cui orientare tutte le sue scelte future.

La sensibilità che Roberto ha maturato, tangibile in questo testo, è frutto delle esperienze vissute in seno all’ Azione Cattolica attiva nella parrocchia che frequenta. Il percorso dei Giovanissimi di AC, difatti, ha sempre collocato al centro del proprio operare le tematiche che imperversano nella società contemporanea, nell’ottica del servizio e della solidarietà.

Esprimendo le nostre congratulazioni a Roberto, intendiamo consigliare ai nostri lettori di visualizzare il video di Per Salvarmi disponibile su YouTube e di seguire il promettente cantautore reggino sulla sua pagina officiale di Instagram (theofficial­­_robbie).

