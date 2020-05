App Immuni: cosa c’è da sapere

Il modello Italiano riprenderà i software già utilizzati da Apple e Google. Ogni dispositivo in cui è presente l’applicazione genera un proprio codice identificativo temporaneo (Codice ID) e anonimo che varia di continuo e viene scambiato tramite bluetooth con i dispositivi vicini (in base alle dichiarazioni del commissario Domenico Arcuri dovrebbe riguardare persone poste a meno di due metri di distanza per un tempo di almeno 15 minuti).

I cellulari conservano in memoria gli ID degli altri cellulari contattati e i dati (durata dell’incontro tra i dispositivi, forza del segnale percepito). Tutti questi dati sono crittografati in modo robusto per tutelare la privacy. Per ciascuno di questi contatti, l’app stabilirà il rischio del contagio tramite un algoritmo.

I cellulari a intervalli di tempo scaricano da un server a gestione pubblica gli ID dei cellulari di chi è risultato positivo a un tampone. Se l’app ritrova questo ID all’interno della propria memoria con un livello di rischio giudicato sufficiente, apparirà una notifica con un messaggio pre-impostato, a cura dell’autorità sanitaria. La notifica comunicherà che c’è stato un contatto rischioso e darà istruzioni (aspetto ancora da chiarire).