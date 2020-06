È uscito il 18 giugno il nuovo singolo di Roberto Zappia, frutto della collaborazione con la coetanea compagna di classe Angela Ciccone. Il brano, dal titolo “Un’estate diversa”, è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è stato prodotto da Double F Records. Il video a suo corredo, pubblicato sul canale YouTube di Robbie, è stato girato in alcuni scorci amatissimi dalla popolazione reggina, quali la spiaggia del Lido Comunale.

Il titolo della canzone è molto significativo; Un’estate diversa arriva subito dopo l’epilogo di una fase di grande incertezza e paura, sentimenti che tutt’ora caratterizzano l’animo dei cittadini del nostro Paese. La bella stagione è tipicamente un tempo di riposo in cui finalmente superare ciò che ci costringe in uno stile di vita convulso. Allo stesso tempo, però, quella appena cominciata non sembra essere un’estate del tutto sovrapponibile a quelle passate. Ciò nonostante, più che depauperata, quella di Robbie sembra essere un’estate ricca di nuova speranza, e finanche un periodo per ritrovare l’ordinarietà grazie al tempo trascorso con una persona amata, come cita lo stesso testo: “Un’estate diversa, ma non m’interessa, perché in questo caos a me basti tu”. È per questo che anche i momenti più semplici e genuini come andare “al mare […], cominciare a ballare” divengono sottili conquiste.

Il testo, squisitamente correlato alla situazione attuale, è sostenuto da una melodia semplice, che facilmente conquista l’ascoltatore e quasi lo obbliga a danzare. È questo l’intento dell’autore che, a fianco all’esigenza di veicolare un messaggio di speranza, ha voluto diffondere uno strumento per abbandonarsi alla leggerezza: “Amo vedere la gente ballare su questo brano” – spiega Robbie.

Nell’augurare a Roberto che questa canzone raggiunga tutti, ci congratuliamo con lui e invitiamo tutti i nostri lettori ad ascoltare il brano Un’estate diversa e a seguire Roberto sul suo canale YouTube (@Robbie Music) e sulla sua pagina Instagram (@theofficial_robbie).