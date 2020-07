Durante il periodo di lockdown nazionale l’artista reggino Daniele Cento scrive e registra in casa il brano intitolato Ti Chiedi il Perché, con la partecipazione (telematica) di Simone De Maio, al basso, e di Marco Morabito, alla batteria, e affida il mix e il mastering alla New PFL Recording Studio di Fortunato Serranò di Reggio Calabria.

Il singolo, rilasciato oggi 24 luglio 2020 su tutte le principali piattaforme di streaming, anticipa l’uscita dell’album che sarà pubblicato il 7 agosto 2020. L’artista propone un sound che risente dell’influenza del cantautorato italiano classico degli anni ’70 reinterpretato in chiave più contemporanea e reso, in questo modo, più fruibile. Il testo riflette inquietudini, incertezze e desideri dei giovani che si trovano a vivere questo tempo privo di garanzie e di certezze per il futuro.

Nato nel ’94 a Reggio Calabria, Daniele Cento si avvicina alla musica alle scuole medie suonando il flauto traverso. Qualche anno dopo passa alla chitarra elettrica, suonando con due band: la prima Alternative Rock/Indie; la seconda più orientata al Rock classico.

Come chitarrista è influenzato da leggende come David Gilmour, Steve Hackett, Robert Fripp, Gary Moore, ecc…

Come cantautore guarda con profonda ammirazione ai grandi del passato, tra i quali Francesco Guccini, Rino Gaetano, Pino Daniele e, a livello internazionale, Bob Dylan e Syd Barrett.



