Un’iniziativa senza scopo di lucro, realizzata grazie a contributi volontaristici, che sfruttando la condivisione del sapere e della cultura di business, ispira il lettore ad affrontare il cambiamento trasformando le sfide in opportunità. Un tema quanto mai attuale in un momento in cui è in atto un’evoluzione riguardante l’intera umanità e il modo di fare impresa.



All’iniziativa hanno aderito nomi di alto profilo come Chris Yeh, New York Times best seller author; Ana Maria Montero, CNN anchor; Dan Rubinstein, Home and Design Editor Departures Magazine, Peter Malachi, Senior Vice President Communications Hermes e diverse personalità italiane.



Le 100 testimonianze, per quanto originali e di forte stimolo, non hanno la pretesa di essere esaustive, ma costituiscono un interessante punto di partenza per riflettere su una nuova normalità, già iniziata in termini sociali, economici e tecnologici.



Molti gli ambiti di interesse delle quote di ispirazione: dal mondo del fashion e lusso alla tecnologia, dal design alla comunicazione e all’intrattenimento, dal food all’hospitality, fino al retail e alle istituzioni.



Hanno partecipato alla realizzazione dell’iniziativa anche:

Visual Perspectives, Writing Way Lab, CCRZ, Bluedog, The Social Seller, Guitar PR, Huware e Rinascita Digitale.