Sex and the City: dopo sei stagioni, due film e un prequel a grande richiesta torna sugli schermi con un revival!

È arrivata proprio da Variety, domenica 10 gennaio, la conferma ufficiale che tutti stavamo aspettando da tempo: il revival di Sex and the City si fa e non vediamo l’ora di vederlo!

credits: myCANAL

La serie tv simbolo degli anni Novanta, ispirata al libro “Sex and the City” di Candice Bushnell, e che ha fatto innamorare milioni di telespettatori per anni, finalmente torna sugli schermi.



La notizia arriva proprio da tutte (o quasi) le protagoniste tramite i canali social.

Nel breve teaser che hanno pubblicato, ritroviamo i tratti che hanno caratterizzato la New York che le ha accompagnate dal 1998 al 2004 nelle loro avventure, come i taxi gialli, il ponte di Brooklyn, i grattacieli… Ma, soprattutto, i caratteri di una macchina da scrivere che sono il simbolo per eccellenza di questa serie televisiva!

In molti siamo cresciuti con Sex and the City, è uno status symbol che ci ha accompagnati alla scoperta della grande mela, della moda, dei grandi amori e in particolare degli uomini.

Tutti, chi prima e chi dopo, hanno preso ispirazione dagli outfit delle protagoniste che sono sempre stati un punto di riferimento per le appassionate di moda.

Ogni buona notizia però viene accompagnata da una brutta.

A grande dispiacere di tutti i fan, Kim Cattrall (che interpreta Samantha Jones) non ha accettato di partecipare al revival.

Quindi non la ritroveremo insieme alle altre protagoniste nel nuovo capitolo.

Era già noto da tempo che i rapporti tra lei e le colleghe erano delicati, soprattutto quelli con Sarah Jessica Parker. In un’intervista al Los Angeles Times ha dichiarato “Quel che c’è da sapere lo troverete su Google. Cercatelo lì.” Rimarcando di non voler nemmeno parlare del conflitto.

La domanda che tutti si pongono però è: la serie tv può dirsi davvero tale senza Samantha Jones?

credits. NYTimes

Quello che sappiamo per adesso è che il revival si intitolerà “And just like that…” e sarà composto da dieci episodi che racconteranno le vicende di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) ormai cinquantenni.

Le riprese, che cominceranno a fine primavera, vedranno Michael Patrick King, sceneggiatore e anche regista di svariati episodi della serie originale, come executive producer e a grande sorpresa anche le tre attrici protagoniste. Loro tre, infatti, produrranno personalmente la serie mentre il creatore originale Darren Star non ne farà più parte.

Inoltre il nuovo capitolo della serie tv sarà distribuito su HBO Max, il servizio streaming di HBO.

Finalmente le tante richieste di un nuovo capitolo sono state soddisfatte e presto sapremo che fine hanno fatto 3/4 delle trendsetters più seguite di New York!