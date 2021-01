Con il Decreto-legge di agosto il legislatore ha dato a tutte le aziende italiane attive la facoltà di sospendere gli ammortamenti aziendali di competenza dell’anno 2020. La norma ha il chiaro intento di migliorare i conti economici aziendali, a discapito del normale buon senso contabile.

Le aziende che vorranno beneficiare di questa possibilità allungheranno il piano d’ammortamento dei beni di un anno, iscrivendo a riserva il mancato ammortamento per il 2020. Il valore dei beni, quindi, sarà uguale al valore iscritto nel bilancio precedente, resta la possibilità di dedurre dalle quote IRES e IRAP la quota del mancato ammortamento.

credits:altalex.com

Gli obblighi per le aziende che sceglieranno di sospendere gli ammortamenti aziendali nel 2020 sono:

Costituzione di una riserva indivisibile, pari all’ammortamento che verrà sospeso.

Indicazione in nota integrativa della sospensione della quota delle motivazioni della scelta.

In caso di risultato d’esercizio positivo nello stesso anno, le aziende dovranno destinare gli utili della quota di ammortamento non effettuata in una riserva indisponibile di patrimonio netto, che non potrà essere utilizzata in caso di future perdite. In caso di risultato d’esercizio positivo, ma non sufficiente a coprire la riserva indisponibile da creare, dovrà compensare con le altre riserve a patrimonio. In caso di risultato d’esercizio comunque negativo, l’azienda dovrà integrare con gli utili futuri la riserva da destinare al mancato ammortamento.

Il fine della norma è chiaro, lasciare la possibilità alle aziende di migliorare il risultato d’esercizio per il 2020 e “mascherare” i bilanci in favore del sistema bancario e fiduciario. Resta la perplessità perché nel tempo questa sospensione non ha un impatto positivo e soprattutto, se il bilancio deve rappresentare la situazione reale delle aziende a tutti i suoi stakeholders, questo non è il modo corretto.