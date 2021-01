Il Cambiamento climatico sta causando l’estinzione per molte specie animali

Il Covid ha condizionato non solo la vita degli esseri umani ma anche quella di centinaia di specie animali tra cui il rinoceronte bianco del Nord, specie a rischio di estinzione anche a causa dei cambiamenti climatici.

La pandemia globale ha rallentato le ricerche di scienziati che da anni lavorano per prevenire l’estinzione di questo antichissimo animale. Sono due femmine le uniche esemplari viventi ospiti della conservancy di Pejeta in Kenya e l’unico modo per evitare la loro estinzione e di conseguenza quella della specie è stato quello pensato e messo in atto dal team di scienziati: prelevare ovicidi dalle due rinoceronti, fecondarli artificialmente con lo sperma criopreservato di rinoceronti maschi deceduti e dare vita a dei nuovi embrioni.

Gli embrioni non potranno essere trasferiti alle due femmine keniote per via di problemi di salute che impediscono a questi mammiferi di portare avanti una gravidanza. Per questo, gli scienziati hanno pensato di trasferire gli embrioni a due femmine di rinoceronte bianco del Sud che fungeranno ma madri surrogate.

Nel team di scienziati che ha lavorato a questa ricerca c’è anche una rappresentanza dell’Università di Padova diretta dal professore Cesare Galli.

Leopardo dell’Amur, rinoceronte nero, orango del Borneo, orango di Sumatra, gorilla di pianura orientale e occidentale, tartaruga embricata, elefante di Sumatra, sono solo alcune delle specie animali in pericolo critico di estinzione che grazie alla scienza potrebbero avere una seconda possibilità di sopravvivenza nel pianeta azzurro.