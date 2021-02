C’è un’immagine che è metafora di questi tempi di crisi sanitaria, pandemica, economica, ambientale e, solo per ultimo, politica. L’immagine delle consultazioni che si stavano svolgendo al Quirinale, in cui agli sfarzosi divani e poltrone sono stati sostituiti austeri banchi, ben distanziati. La distanza, le mascherine, i plexiglass. Ma la distanza, le barriere con il passare del tempo, hanno abbandonato le categorie dello spazio per abbracciare la dimensione dello spirito.

E i due spiriti che hanno acuito le distanze fino ad erigere barriere sono i protagonisti di questa infinita crisi, la cui versione politica è solo una degenerazione. Da un lato del ring il Prof. Avv. Giuseppe Conte, dall’altro, Matteo Renzi, il senatore di Scandicci. Una distanza che si è acuita parallelamente all’evolversi della pandemia e che è culminata nella crisi di Governo scoppiata a metà gennaio. Un distanziamento obbligato e che ha radici ben strutturate nelle differenze tra i due leader e, prima ancora, tra le due opposte visioni della politica di Renzi e Conte.

Ma la distanza sui temi, sull’idea di politica ha lasciato presto il posto alle riserve personali, alle antipatie. Già da quando, a settembre 2019, con il governo appena nato, Nicola Zingaretti incoronava Conte “leader del campo progressista”, Matteo cominciava a storcere il naso. Fino alla pandemia, che tra i suoi effetti collaterali, ha regalato a Giuseppe Conte il ruolo di uomo solo al comando, con le percentuali dei sondaggi che lievitavano e lo incoravano come il leader più apprezzato del Paese. E in questa parentesi, Italia Viva è stato inevitabilmente relegato sullo sfondo, così come il protagonismo del suo capo. Quei troppi riferimenti alle dirette a reti unificate appaiono ora come un maldestro tentativo di celare l’invidia per Conte, che da miracolato della politica si è meritato un posto al sole nella storia italiana. Perché, nel bene o nel male, aver guidato il paese durante una pandemia globale regala un posto sui libri.

Oppure, la partita si è giocata su un altro crinale, quello tanto richiamato dei temi, di una politica ideale fatta di argomenti e non di poltrone? Questo è il vangelo (apocrifo) secondo Matteo Renzi, che disegna la storia della salvezza come una pasionaria lotta sui contenuti, che gli alleati non sono in grado di cogliere. Prima il Recovery Fund, poi il MES si sono posti come insormontabili pregiudiziali alla prosecuzione dell’esperienza del Governo giallo-rosso.

E le pregiudiziali sono divenute ostacoli, in un gioco a rialzo in cui il senatore di Scandicci ha alzato di continuo la posta in palio fino a mettere sul piatto condizioni capestro. L’astensione si è trasformata in sfiducia e ci troviamo, in meno di due anni, con l’ennesima crisi di governo causata da un Matteo. Quando si stava al Papete, qualcuno voleva il voto per capitalizzare il consenso stigmatizzato dalle ultime elezioni europee. Si sta oggi, invece, come sugli alberi i governi, per non permettere a qualcun altro di capitalizzare quel consenso, rimediato per fortuna o per bravura, ma questo solo la storia saprà dircelo.

Così si è aperta la conta dei responsabili, di quel drappello di senatori disposti a fuoriuscire da compagini politiche per sostenere il premier: la base, forse, di quel contenitore europeista, che nei primi giorni aveva preso il nome di Italia 23 con cui Giuseppe Conte si presenterà alle prossime elezioni. Ma la conta è andata male e tra fughe e ripensamenti il magic number non è stato raggiunto: a fare da sfondo, l’avviso di garanzia recapitato a Lorenzo Cesa dalla Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, che ha sollevato un polverone su un presunto caso di giustizia ad orologeria; ma di questo ci occuperemo un’altra volta.

Mentre Matteo se ne va in Arabia Saudita a parlare di nuovo Rinascimento e di costo del lavoro a Riad, i veti sono diventati incrociati: perché se Vito Crimi ha ammesso di non avere alcuna pregiudiziale su Renzi, le fronde anti-governiste del Movimento minacciano già la scissione, con 40 parlamentari pronti a seguire Dibba, capitanati dal sempreverde Toninelli. Su Matteo Renzi si gioca la terza scissione di quel campo progressista di cui Conte sarebbe leader.

Con il mandato esplorativo a Fico, chiamato da Mattarella per individuare una figura attorno alla quale si coaguli la maggioranza a sostegno del governo precedente, le quotazioni di un Conte ter scendono ma restano stabili. In questo gioco di follia il disegno di Matteo Renzi di mettere fuori dai giochi Giuseppe Conte sarebbe compiuto. Ma a che prezzo? Il cerchio si chiude su quella distanza, richiamata in apertura: la distanza tra i leader che si è fatta divario con l’ elettorato che nel mondo della complessità e delle crisi fatica a comprendere il gioco a bluffare sul tavolo verde della crisi politica.