Budapest Select: i 7 designer ungheresi che sfilano in gruppo

BUDAPEST SELECT – SFILATA COLLETTIVA

Sono Abodi, Cukovy, Elysian, Kata Szegedi, MERO, THEFOUR e Zia budapest i 7 stilisti ungheresi che hanno sfilato insieme durante la settimana della moda digitale. I designer, fanno parte del Budapest Select show che li ha visti per la quinta volta sulle passerelle milanesi per presentare le loro nuove collezioni.



Nell’agosto 2018, l’Agenzia ungherese per la moda e il design (HFDA) si è impegnata in un accordo strategico triennale con la prestigiosa Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). La collaborazione tra HFDA e CNMI mira a dare visibilità internazionale e consensi a designer ungheresi con un potenziale eccezionale!

Oltre al trasferimento di conoscenze e al supporto per i nuovi arrivati, l’Agenzia ungherese di moda e design fornisce un’importante rete internazionale creando e supportando opportunità professionali per marchi ungheresi di talento sotto il marchio ombrello dell’agenzia chiamato Budapest Select.



L’agenzia di moda e design ungherese è stata fondata nel 2018 come filiale dell’agenzia di turismo ungherese, con due divisioni chiave: moda e design. Alcuni dei suoi compiti più importanti sono migliorare l’esportazione, rafforzare e sviluppare il background manifatturiero nazionale e coltivare la conoscenza creativa e professionale che preserva la tradizione. Il suo scopo enfatizzato è quello di eseguire un efficiente coordinamento professionale tra artisti nazionali e internazionali all’interno del settore, che è essenziale per il successo a lungo termine.

info@imaxtree.com