Coronavirus: l’attenzione del Ministro Franceschini per il mondo dello spettacolo.

La pandemia ha letteralmente sconvolto il mondo dello spettacolo, in particolar modo quello dei teatri lirici che da sempre meriterebbero una maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

Nel nostro paese le quattordici fondazioni liriche hanno ricevuto dal Ministero dei beni culturali 20 milioni per sostenere i propri dipendenti durante questo periodo di emergenza. Gli addetti ai lavori hanno apprezzato il provvedimento adottato dal Ministro Franceschini il quale ha pensato anche ai lavoratori del cinema e dello spettacolo.

Francesco Giambone e Fulvio Macciardi, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche (Anfols) hanno dichiarato: ‘Gli ultimi provvedimenti assunti dal Ministro Dario Franceschini nei confronti dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo confermano l’attenzione che il governo ha avuto fin dall’inizio della pandemia anche per le realtà più fragili e a rischio del comparto. Esprimiamo sincero apprezzamento per l’attenzione manifestata con questo ultimo provvedimento che rappresenta un sostegno concreto alle fondazioni lirico-sinfoniche, anche per far fronte alla situazione drammatica legata alla perdita degli incassi da botteghino».

Il Ministero dei beni culturali, guidato dal Ministro Dario Franceschini, ha intenzione di sostenere le iniziative adottare durante il governo Conte bis anche dopo l’insediamento del nuovo governo.

L’Italia ha bisogno di ripartire dalla cultura e dall’istruzione, investendo i fondi del recovery fund in assunzioni e ricerca. L’agenda Draghi ha un assetto europeista, riformista e viene monitorata dai grandi paesi mondiali con grande interesse.

Gli italiani adesso si aspettano una sostanziale ripresa economica che possa ridare al nostro paese il prestigio internazionale che merita.