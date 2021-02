MilanFashionWeek e il Recovery Fund per il Made in Italy

Oggi è ufficialmente cominciata la Milan Fashion Week che, data la situazione in cui ci troviamo, sarà completamente Digital

Esattamente un anno fa è scoppiata la pandemia che ha messo in ginocchio l’Italia intera, colpendo e mandando in crisi diversi settori.

A febbraio 2020 la Milan Fashion Week era terminata prima del dovuto lasciando molti stilisti, come Giorgio Armani, a dover cambiare completamente i loro piani e mostrando per la prima volta la loro collezione a porte chiuse.

Un anno dopo molte cose sono cambiate, ma di una siamo certi: la moda è un settore che ha risentito molto di questa situazione.

L’edizione -febbraio 2021- della MFW si presenta con un obbiettivo specifico: mostrare e valorizzare i grandi nomi del Made in Italy.

Sono 124 gli appuntamenti tra sfilate, presentazioni e fashion film interamente digital e disponibili in streaming sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana.

Questa prima giornata è cominciata con un tributo a Beppe Modenese, che ci ha lasciato nel novembre del 2020. Considerato uno dei creatori della moda italiana, del Made in Italy e presidente onorario della CNMI. Grazie a lui la MFW è la settimana più importante ed attesa, in Italia e nel mondo.

Sono molte le novità che troveremo in questa edizione: partendo da Valentino che mostrerà a Milano la sua nuova collezione a sostegno della moda italiana, fino a Fendi che ha appena mostrato la prima collezione pret-à-porter disegnata dal nuovo direttore creativo, Kim Jones.

Al termine di questa fashion week il presidente Carlo Capasa presenterà al governo il Recovery Fund della moda, che è considerata un’industria strategica per l’Italia.

Sostenibilità, digitalizzazione, formazione ed export sono i quattro punti principali su cui si vuole investire nel prossimo decennio.

Durante la conferenza stampa, prima dell’inizio della sfilata di Brunello Cucinelli Capasa è intervenuto con queste parole:

“Il governo precedente ha agito in emergenza. Le misure fatte in passato per le aziende sono state fatte genericamente e non sono adatte nè ai piccoli artigiani nè ai grandi brand. È necessario varare misure specifiche per l’industria della moda che è un’industria strategica del nostro paese. Bisogna ricordare che è la seconda industria italiana e che nel 2019 faceva più di 100 miliardi e ne esportava più di 75. Siamo primi in Europa con il 41% della produzione dei prodotti di alta gamma. Tutto questo è fondato su un sistema di distretti e piccoli artigiani che lavorano per grandi brand, unico caso nel mondo. Ci permette di essere rapidi, creativi e efficienti. Essere a Solomeo per inaugurare questa nuova edizione di Milano Moda Donna ha anche un’importanza simbolica. Perché con la moda raccontiamo la storia dell’Italia che è la storia dei distretti, delle province, di quelle cose meravigliose che vanno in giro per tutto il mondo. La provincia è nel DNA della nostra Italia.”

Successivamente anche Brunello Cucinelli, che ha inaugurato la Milano digital fashion week con la sua sfilata, ha rimarcato quanto sia importante non trascurare il settore: “Draghi ha fatto un discorso da grande statista. Abbiamo bisogno di recuperare la bella politica e di ripartire con coraggio. Siamo stati figli della saccenza e dell’arroganza, ora dobbiamo recuperare i valori di credibilità. Noi siamo un popolo speciale ma abbiamo bisogno di ripartire con umiltà, coraggio e creatività, insieme. Abbiamo bisogno di ritrovarci. La vita non può essere fatta di paura, ma di speranza. Abbiamo bisogno di ritrovarci.”