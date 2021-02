RIENTRO DEI CERVELLI IN FUGA

Nuove politiche per far rientrare cervelli in fuga e lavoratori specializzati

Nella legge di bilancio 2021 vengono confermate e proposte nuove iniziative per il rientro di soggetti con alte professionalità e specializzazioni che possono favorire allo sviluppo tecnico, tecnologico e culturale in Italia.

Come stabilito dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147-2015 per i lavoratori rimpatriati e all’art. 44 del D.L. n. 78/2010 per rientro dei cervelli, i redditi di lavoro dipendete o imprenditoriale dei soggetti rientrati entro il 31 dicembre del 2019 potrà essere tassato al 30% per il quinquennio successivo alla data del loro rientro, con la legge di bilancio l’abbattimento dell’imponibile in determinati casi sarà del 90% per arrivare fino al 95%!

Le principali novità della legge di bilancio 2021 riguardano: l’attività principale, l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e i periodi d’imposta.

Requisiti base sono: non essere stato in Italia nei due precedenti anni d’imposta, rimanere in Italia per minimo due periodi d’imposta, svolgere attività in Italia.

Le nuove politiche prevedono che l’attività prestata in Italia dovrà formare al minimo il 30% del reddito complessivo, invece del precedente principio dell’attività principale. Non è più richiesta iscrizione all’AIRE, si potrà infatti beneficiarie della sanatoria AIRE, a patto che non ci sia stata doppia imposizione per almeno due periodi d’imposta.

Per chi trasferirà la propria residenza nelle regioni svantaggiate quali: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia avranno una riduzione fiscale del 90%. Coloro che rientreranno con un minore a carico potranno beneficiare della riduzione del 90% a patto del versamento di una somma pari al 10% dei redditi agevolati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione che diventa il 5% nel caso di tre figli minorenni, portando quindi il beneficio al 95%!

Invariato al 90% la riduzione dell’imponibile per docenti e/o ricercatori che rientreranno in Italia, aumenta invece il periodo di beneficio, prima di tre anni, ora di cinque dal momento del rientro; nel caso in cui il docente e/o ricercatore abbia uno o più figli minori a carico, i periodi di agevolazione arrivano fino a dodici anni, a patto che resti in Italia per tutto il periodo.