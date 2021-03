La Pausini punta ai vertici del mondo artistico

Cosa avrebbe potuto desiderare di più una cantante come Laura Pausini? Forse solo uno dei premi più prestigiosi a livello internazionale. Lo scorsa settimana, con la conquista inaspettata del Golden Globe, questo desiderio è divenuto una splendida realtà che corona la sua carriera stellare e inorgoglisce l’intera nazione italiana.

La cantante romagnola, molto famosa anche oltre oceano, si è presentata all’ importante evento con la canzone ‘Io sì’ (Seen) scritta insieme a Niccolò Agliardi e Diane Warren, brano legato alla pellicola ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti. La protagonista del film è Sophia Loren, star del cinema italiano e internazionale.

La Pausini, subito dopo la vittoria, ha ammesso di aver vissuto una delle emozioni più importanti del suo percorso musicale. Tantissima e incontenibile è stata la felicità della donna la quale sui social ha pubblicato un video in cui si riprendeva nei secondi che hanno preceduto la proclamazione della vincitrice.

Qualche giorno fa, Laura è stata ospite al Festival di Sanremo durante la seconda serata. La stessa pop star, vincitrice del Festival più di venti anni fa, dopo la partecipazione ha dichiarato: “Volevo ringraziarvi ancora una volta per quello che avete scritto in tutti i social dopo il passaggio di questa sera a Sanremo, come avete visto ero molto emozionata. Ci sono cose che non cambiano con il passare degli anni o con l’esperienza, alcune situazioni ti fanno sentire piccola, è stato bellissimo. Voglio ringraziare ancora una volta Amadeus e Rosario Fiorello per avermi fatta divertire, e voi – il messaggio rivolto ai fan – grazie mille”.

L’importante candidatura agli Oscar non è più una indiscrezione: Laura Pausini ormai non conosce limiti e la vittoria del Golden Globe non è altro che un avviso ai vari sfidanti che cercheranno, con tutte le strategie possibili, di raggiungere il tetto del mondo artistico.